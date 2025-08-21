Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "justos" los acuerdos comerciales alcanzados con Corea, Japón y la Unión Europea (UE), y expresó su deseo de lograr un resultado similar en las negociaciones con China.Durante una rueda de prensa celebrada el lunes 20 (hora local) en la Casa Blanca tras su encuentro con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, Trump reiteró que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Además, afirmó que su país ha establecido acuerdos "equilibrados" con la UE, Japón y Corea.Además, el mandatario hizo comentarios dando por cerradas las negociaciones entre Washington y Seúl sobre la gestión de las inversiones coreanas en territorio estadounidense, un tema sobre el que aún persisten algunas diferencias entre las partes.