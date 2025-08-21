El APEC celebra en Incheon una reunión de ministros de Finanzas previa a la cumbre

Photo : YONHAP News

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrará en el municipio de Incheon, del martes 21 al jueves 23, una conferencia de ministros de Finanzas y responsables de reformas estructurales, en vísperas de la cumbre de líderes prevista en la ciudad de Gyeongju para finales de mes.Esta reunión ministerial es la última antes del encuentro del 31 de octubre y estará presidida por el ministro de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol.Bajo el lema "Construyendo un mañana sostenible", los participantes debatirán sobre las estrategias para garantizar un crecimiento sostenido en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, la expansión de la economía digital y los profundos cambios industriales y demográficos. Asimismo, analizarán el papel que desempeñan la innovación, la gestión financiera y fiscal, y las reformas estructurales en este proceso.Al término de la conferencia, se prevé la adopción de una declaración conjunta sobre innovación financiera y cooperación fiscal orientada a un crecimiento económico sostenible, así como la presentación del denominado Plan de Incheon, que marcará la hoja de ruta de la cooperación económica regional para los próximos cinco años.