Lee y el presidente egipcio mantienen una conversación telefónica sobre cooperación bilateral

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo su primera conversación telefónica con el presidente de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, durante la cual ambos líderes abordaron formas de ampliar la cooperación bilateral entre sus países.En un comunicado difundido el lunes 20, el portavoz presidencial Kim Nam Jun informó de que los dos mandatarios conmemoraron el 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Egipto, y revisaron los avances logrados en su asociación integral.Kim añadió que los líderes reconocieron que, desde el establecimiento de los lazos diplomáticos en 1995, ambas naciones han promovido una colaboración mutuamente beneficiosa en ámbitos como la economía, las infraestructuras y la defensa.Asimismo, coincidieron en que existe un amplio potencial para profundizar la cooperación, dado que las capacidades tecnológicas avanzadas de Corea complementan la posición estratégica de Egipto como centro económico que conecta África, Europa y Oriente Próximo.El-Sisi expresó su agradecimiento por las contribuciones de las empresas coreanas a la economía egipcia y manifestó su deseo de que sigan participando en proyectos de desarrollo en el país.Ambos dirigentes intercambiaron también puntos de vista sobre cuestiones de paz y seguridad internacionales, incluidas la situación en la península de Corea y en Oriente Próximo. En ese contexto, Lee elogió los esfuerzos diplomáticos de Egipto por mediar un alto el fuego en Gaza.