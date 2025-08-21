Park Chan Wook se alza con el premio a mejor director en el Festival de Sitges

Photo : YONHAP News

El cineasta coreano Park Chan Wook ha sido galardonado con el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Sitges por su nueva película, "No Other Choice" ("No hay otra opción"). Es el quinto reconocimiento que recibe en este certamen, tras los obtenidos en ediciones anteriores, entre ellos el premio a la mejor película, que consiguió en 2004 con "Oldboy".Considerado el principal festival de cine fantástico de España y uno de los tres más importantes del mundo junto con los de Bruselas y Fantasporto (Portugal), Sitges volvió a reunir este año a destacados nombres del cine de género."No Other Choice" fue presentada previamente en el Festival Internacional de Cine de Venecia y obtuvo el premio internacional del jurado en el Festival de Toronto.