Corea y Camboya establecen una línea directa entre sus cuerpos policiales

Photo : YONHAP News

Corea y Camboya han acordado establecer una línea de comunicación directa, operativa las 24 horas del día, entre sus respectivas organizaciones policiales.El acuerdo se firmó el lunes 20 tras coincidir ambas partes en la necesidad de crear un equipo conjunto de investigación para combatir las estafas que tienen como víctimas a ciudadanos coreanos. En este marco, la Policía camboyana aceptó participar en las actividades del nuevo organismo de cooperación internacional que se pondrá en marcha durante la Cumbre Mundial de Policía. Este organismo tendrá como objetivo principal frenar la proliferación de delitos de fraude en los países del Sudeste Asiático.Las autoridades coreanas ya habían propuesto anteriormente el envío de un agente de la Agencia Nacional de Policía a Camboya para investigar los casos que afectan a ciudadanos de Corea en el país. Sin embargo, la iniciativa no llegó a concretarse. Según fuentes policiales, ambas partes continuarán dialogando sobre la posibilidad de desplegar dicho oficial en el futuro.