El presidente llama a la Policía a no perder nunca la confianza del pueblo

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha subrayado la importancia de que la Policía mantenga siempre la confianza de la población, sea fiel a su misión de servir a la ciudadanía y actúe con justicia y respeto a los valores democráticos.El mandatario pronunció estas palabras el martes 21, durante la ceremonia conmemorativa del 80º aniversario de la Agencia Nacional de Policía, donde destacó que la confianza del pueblo constituye la base fundamental de la autoridad y las facultades que el cuerpo policial ejerce en su labor de mantenimiento del orden.Lee señaló que, ante la redistribución de competencias entre la Policía y la Fiscalía, que supone un cambio trascendental en el sistema nacional de lucha contra la delincuencia, la institución policial tiene como tarea prioritaria consolidar mecanismos y protocolos más sólidos para la investigación criminal.Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de prestar mayor atención a los delitos que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía de manera silenciosa o sutil, como el abuso en las relaciones sentimentales, el acoso obsesivo, tanto físico como psicológico, y los problemas vinculados al consumo y tráfico de drogas.