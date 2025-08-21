Suspendidas las visitas a Panmunjeom durante la semana de la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

Las visitas especiales a la aldea de la tregua de Panmunjeom, situada en la frontera entre las dos Coreas, quedarán suspendidas durante la semana en que se celebrará la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).La medida fue adoptada a petición del Comando de las Naciones Unidas, responsable de supervisar el cumplimiento del Acuerdo de Armisticio de Corea y de garantizar la seguridad en la zona fronteriza. Aunque el organismo no ofreció detalles sobre los motivos concretos, algunos observadores interpretan la decisión como una posible señal de preparativos ante un eventual encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, aprovechando la visita del mandatario estadounidense a Corea del Sur en los días previos a la cumbre.Las autoridades del Comando de la ONU declinaron realizar comentarios y se limitaron a señalar que no resulta prudente especular sobre supuestos.En paralelo, la cadena estadounidense CNN, que recientemente informó sobre debates internos en la Casa Blanca en torno a la posibilidad de un encuentro entre ambos líderes, ha alquilado una cafetería en Imjingak, cerca de Panmunjeom, para facilitar la cobertura informativa en caso de que la reunión llegue a celebrarse.Panmunjeom, enclavada en la Zona de Seguridad Conjunta (JSA) dentro de la frontera intercoreana, fue escenario en junio de 2019 de un histórico e inesperado encuentro entre Trump y Kim.