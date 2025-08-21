Lee Jae Myung aboga por reforzar el sector de defensa en la feria ADEX 2025

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung abogó el lunes 20, durante los debates celebrados en el marco de la feria internacional de equipos militares ADEX 2025, por un mayor impulso al sector de defensa.El mandatario subrayó que el desarrollo de la industria militar es esencial para consolidar un sistema de defensa nacional más sólido y autónomo. En este sentido, destacó que el objetivo del Gobierno es aumentar la inversión en proyectos de I+D en los ámbitos aeroespacial y armamentístico con el fin de situar a Corea entre las principales potencias mundiales en materia de defensa antes de 2030.Sin embargo, Lee rechazó cualquier forma de monopolio u oligopolio en el mercado de equipos militares y enfatizó la necesidad de fortalecer la competitividad de las pymes y de las startups dedicadas al sector. Asimismo, advirtió de las consecuencias que podrían enfrentar quienes no respeten las normas de competencia leal.