El fundador de Kakao es absuelto del cargo de manipulación bursátil

Photo : YONHAP News

El fundador de la compañía Kakao, Kim Beom Su, ha sido declarado inocente en primera instancia del delito de manipulación del precio de las acciones de SM Entertainment. Kakao es una de las mayores empresas tecnológicas de Corea, mientras que SM Entertainment es una de las principales agencias del país en el ámbito del entretenimiento, conocida por representar a destacados artistas de K-pop como Girls’ Generation (Sonyeo Sidae), Super Junior, Aespa y NCT.El fallo fue emitido por el juez Yang Hwan Seung, del Tribunal del Distrito Sur de Seúl, quien absolvió a Kim de la acusación de violar la Ley del Mercado de Capitales. El magistrado consideró que la compra de acciones de SM Entertainment por parte de Kakao mientras Hybe —otra importante firma de entretenimiento que gestiona a grupos mundialmente conocidos como BTS y Seventeen— realizaba una oferta pública de adquisición, no constituye un acto de manipulación bursátil.Según el juez, los análisis sobre el momento y las condiciones en que Kakao adquirió las acciones indican que no se puede concluir que la operación tuviera como objetivo elevar artificialmente su precio en el mercado.Kim había sido acusado de intentar mantener el precio de las acciones por encima de la oferta pública de Hybe con el fin de impedir que esta empresa participara en la gestión de SM Entertainment durante el proceso de adquisición, en febrero de 2023.