Jueves con temperaturas mínimas de 3ºC

El miércoles 22 se prevén cielos despejados en la mayor parte del país, con la excepción de la costa este, donde podrían registrarse lluvias ligeras.Las temperaturas oscilarán entre 3ºC y 14ºC por la mañana, mientras que por la tarde alcanzarán máximas de entre 14ºC y 23ºC.Este descenso repentino de las temperaturas se mantendrá hasta el jueves, antes de que el termómetro recupere los valores habituales para esta época del año. No obstante, los meteorólogos no descartan un nuevo descenso térmico a comienzos de la próxima semana.