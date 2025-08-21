El KOSPI se acerca a los 3.900 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, rozó el martes 21 la barrera de los 3.900 puntos, aunque finalmente no logró consolidarse en ese nivel y cerró con un avance moderado del 0,24%, hasta situarse en 3.823,84 unidades.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ registró un comportamiento negativo y retrocedió un 0,37%, hasta finalizar la sesión en 872,5 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que ganó 8,6 unidades y concluyó la jornada en 1.427,8 wones por dólar.