Los ministros de Finanzas del APEC adoptan el Plan de Incheon

Photo : YONHAP News

Los 21 Estados miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) adoptaron por unanimidad la declaración conjunta y el Plan de Incheon durante la 32ª Reunión de Ministros de Finanzas del APEC, celebrada el martes 21 en la ciudad surcoreana de Incheon.El Plan de Incheon establece las principales líneas de debate que guiarán las reuniones ministeriales de Finanzas durante los próximos cinco años. En él, los miembros del APEC acordaron situar la "accesibilidad y las oportunidades para todos" como eje central de las futuras discusiones, ampliando así los esfuerzos previos en materia de inclusión financiera.El documento propone medidas para reducir las brechas financieras que limitan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y promover un acceso más amplio a los servicios financieros y a las oportunidades económicas en la región.El Ministerio de Finanzas de Corea expresó su esperanza de que las próximas reuniones no se centren únicamente en el crecimiento económico, sino que adopten un enfoque más inclusivo y equilibrado.Por su parte, la declaración conjunta, la primera en incluir la inteligencia artificial (IA) como tema prioritario en la agenda, subraya la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de infraestructura de IA, formación de talento especializado y apoyo al ecosistema de innovación tecnológica.