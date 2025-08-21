Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar del Este

Photo : YONHAP News

Corea del Norte lanzó en la mañana del miércoles 22 un misil balístico hacia el mar del Este en lo que supone el primer ensayo de este tipo desde la investidura del presidente Lee Jae Myung.Según el Estado Mayor Conjunto, esta es la quinta provocación norcoreana en lo que va de año, tras la última registrada el pasado 8 de mayo. Las autoridades militares surcoreanas están analizando los datos del lanzamiento, incluidos el tipo de proyectil, la trayectoria y el punto de despegue.La acción se interpreta como una posible muestra de rechazo por parte de Pyongyang ante la inminente celebración de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad surcoreana de Gyeongju y la próxima visita a Corea del Sur del presidente estadounidense, Donald Trump, y del líder chino, Xi Jinping.