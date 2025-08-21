Lee felicita a la primera ministra japonesa y propone reforzar la cooperación bilateral

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung felicitó el martes 21 a la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo en los 140 años de parlamentarismo japonés.En un mensaje publicado en coreano y japonés en su cuenta de Facebook, Lee transmitió su enhorabuena a Takaichi por su investidura y expresó su deseo de mantener un encuentro con ella durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Gyeongju, con el fin de entablar un diálogo constructivo.El mandatario subrayó que Corea y Japón se hallan en un punto de inflexión histórico, con vistas a abrir los próximos 60 años de una nueva etapa en sus relaciones bilaterales. Además, destacó los avances logrados recientemente en ámbitos como la política, la seguridad, la economía, la cultura y los intercambios humanos, consolidando el espíritu de buenos vecinos que comparten un mismo patio.Asimismo, Lee enfatizó que, ante un contexto internacional cada vez más incierto, la cooperación entre ambos países reviste una importancia mayor que nunca. En este sentido, manifestó su voluntad de trabajar junto a la primera ministra japonesa para fortalecer una cooperación orientada al futuro, que resulte beneficiosa para ambas naciones y sus ciudadanos.