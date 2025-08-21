Trump presume de haber negociado con éxito con Corea gracias a los aranceles

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea para abordar diversos asuntos relacionados con las negociaciones comerciales entre ambos países, y expresó su confianza en alcanzar resultados positivos.El mandatario hizo estas declaraciones durante un almuerzo celebrado el martes 21 en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde también se refirió a Corea. Trump afirmó que había logrado conducir con éxito las negociaciones con el Gobierno surcoreano gracias al uso de la presión arancelaria como herramienta de negociación.Pese al actual estancamiento debido a las discrepancias sobre los 350.000 millones de dólares de inversión coreana en EEUU, el líder estadounidense continúa presentando las conversaciones como prácticamente concluidas y exitosas. Analistas interpretan esta postura como un intento de proyectar avances diplomáticos antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a finales de mes en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Según un informe del banco de inversión Morgan Stanley, Seúl y Washington podrían firmar en breve un memorando de entendimiento que mantendría los aranceles del 15% e incluiría una inversión coreana de 350.000 millones de dólares. No obstante, el acuerdo contemplaría una menor aportación en efectivo, complementada con una línea de swap de divisas.Con la cumbre del APEC a la vuelta de la esquina, crecen las expectativas de que ambos países logren un pacto definitivo. Algunos observadores prevén que, durante la reunión bilateral prevista para el 29 de octubre, los dos dirigentes podrían emitir una declaración conjunta que formalice los avances alcanzados.