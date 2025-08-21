Corea del Norte lanza un misil balístico a pocos días de la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

Corea del Norte lanzó en la mañana del miércoles 22 un misil balístico hacia el mar del Este, según informó el Estado Mayor Conjunto surcoreano.Es la primera provocación de este tipo desde la toma de posesión del presidente Lee Jae Myung y la primera en 167 días, desde que el pasado 8 de mayo el régimen norcoreano disparara varios misiles balísticos de corto alcance. Con este nuevo lanzamiento, acumula ya cinco ensayos de misiles balísticos en lo que va de año.Las Fuerzas Armadas de Seúl están analizando el tipo, el alcance y otras características técnicas del proyectil lanzado.El ensayo tiene lugar apenas unos días antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Gyeongju y contará con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y del mandatario chino, Xi Jinping.El hecho de que Pyongyang haya reanudado sus pruebas balísticas tras más de cinco meses ha suscitado preocupación ante una posible escalada de tensiones, en lo que algunos analistas interpretan como un intento del régimen por reafirmar su estatus de potencia nuclear y ganar reconocimiento internacional.En las últimas semanas, Corea del Norte ha mostrado de forma reiterada misiles de nuevo diseño y mayor capacidad. En una reciente exposición militar presentó el misil balístico de corto alcance KN-23, también conocido como Hwasong-11Ma, considerado la versión norcoreana del ruso Iskander y equipado con una ojiva de planeo hipersónico (HGV).Además, durante el desfile militar celebrado en Pyongyang el pasado 10 de octubre con motivo del 80º aniversario del Partido de los Trabajadores, las autoridades exhibieron por primera vez el nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20, desarrollado con el objetivo de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.