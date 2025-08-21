Corea y Brasil firman un acuerdo para impulsar la cooperación en defensa

Photo : YONHAP News

La Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) anunció el martes 21 la firma de un memorando de entendimiento con el Ministerio de Defensa de Brasil para reforzar la cooperación bilateral en la industria de defensa.Según informó la DAPA, el acuerdo contempla la colaboración en investigación y desarrollo de materiales de defensa, así como en ámbitos relacionados con la adquisición, la coproducción, la coexportación y la cooperación industrial. También prevé el intercambio de personal y el fortalecimiento de los marcos institucionales y de las políticas del sector.Brasil, considerada una potencia regional tanto en el plano económico como en el militar, posee una industria aeronáutica avanzada representada por la compañía Embraer, uno de los principales fabricantes mundiales de aviones civiles y militares. En 2023, la Fuerza Aérea de Corea seleccionó el modelo C-390 de Embraer para su segundo programa de adquisición de aviones de transporte pesado, con la participación de empresas coreanas como proveedoras de componentes.Asimismo, el avión ligero de ataque FA-50, desarrollado por Industrias Aeroespaciales de Corea (KAI), compite actualmente en el proceso de selección de la Fuerza Aérea brasileña.La DAPA confía en que la firma del memorando contribuya a diversificar las exportaciones de defensa de Corea, hasta ahora centradas principalmente en Europa y Oriente Próximo, y refuerce su posición como potencia global en el sector.