Cultura La cinta coreana "Floor" gana el premio al mejor cortometraje en el Festival de Sitges

El cortometraje coreano "Floor", dirigido por Jo Bareun y presentado anteriormente en la 29ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon (BIFAN), obtuvo el 18 de octubre (hora local) el premio al mejor cortometraje en la 58ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, en España.



El galardón, correspondiente al Premio Brigadoon, reconoce las mejores obras dentro de los géneros de terror y fantasía.



Este reconocimiento supone un logro destacado para la industria cinematográfica coreana ya que refleja la creciente proyección internacional del BIFAN, que se ha consolidado como una plataforma clave para dar a conocer cortometrajes nacionales de género al público global.



Asimismo, los largometrajes "Forte", del director Kimbo Kim, y "The Fin", de Park Sye Young, ambos presentados en la edición de 2023 del BIFAN, fueron invitados este año a la sección oficial del Festival de Sitges. Este certamen, considerado el más importante del mundo dedicado al cine de terror y fantasía, se celebra cada mes de octubre y constituye el principal evento cinematográfico de su tipo en España.