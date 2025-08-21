China impulsa un acuerdo de swap de divisas con Corea y Japón

Photo : YONHAP News

China está promoviendo la creación de un acuerdo trilateral de swap de divisas con Corea del Sur y Japón con el objetivo de reforzar la red de seguridad financiera regional y ampliar el uso internacional del yuan.El diario hongkonés 'South China Morning Post' informó el miércoles 22, citando fuentes anónimas, que el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, mantuvo un encuentro con sus homólogos del Banco de Corea, Lee Chang Yong, y del Banco de Japón, Kazuo Ueda, al margen de las reuniones anuales del Banco Mundial y del FMI celebradas en Washington. En dicha cita se abordó la posibilidad de establecer un pacto trilateral de intercambio de divisas.Según el rotativo, aún no se ha determinado si el eventual acuerdo adoptará una nueva estructura o si se integrará en la Iniciativa Chiang Mai (CMIM), el mecanismo regional de swap creado en el año 2000 para prevenir crisis financieras en Asia. Las conversaciones podrían reanudarse a finales de octubre, durante la cumbre de la ASEAN y la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), esta última prevista en la ciudad surcoreana de Gyeongju.De acuerdo con el periódico, esta iniciativa se enmarca en la estrategia a largo plazo de Beijing para reducir su dependencia del dólar estadounidense, impulsar la internacionalización del yuan y, al mismo tiempo, avanzar hacia la firma de un tratado de libre comercio trilateral con Seúl y Tokio.