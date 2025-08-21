La Asamblea Nacional investiga en Camboya los crímenes contra ciudadanos coreanos

Photo : YONHAP News

La Comisión de Asuntos Exteriores y Reunificación de la Asamblea Nacional llevará a cabo el miércoles 22 una inspección parlamentaria en Camboya ante el incremento de los delitos cometidos contra ciudadanos coreanos en el país.La agenda de la comisión se centrará en los recientes casos de secuestro y detención ilegal de ciudadanos coreanos, así como en la respuesta de las autoridades diplomáticas locales. Los legisladores tienen previsto visitar el llamado complejo Prince, identificado como uno de los principales centros de operaciones de las redes dedicadas al fraude telefónico o 'vishing'.Asimismo, la comisión planea examinar la actuación de las embajadas coreanas en Vietnam, Tailandia y Laos, con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección consular ante delitos similares en la región del Sudeste Asiático.Mientras tanto, en Corea continúan las investigaciones tras la repatriación, el pasado fin de semana, de 64 sospechosos desde Camboya. De ellos, 59 fueron detenidos después de que los tribunales aprobaran sus órdenes de arresto y desestimaran las alegaciones de coacción o tortura, al considerar que no existían pruebas suficientes que las respaldaran.