Corea del Sur bota su primer submarino de 3.600 toneladas

Photo : YONHAP News

Corea del Sur celebró el miércoles 22 la ceremonia de botadura de su primer submarino naval de 3.600 toneladas, el Jang Yeong Sil, en las instalaciones del astillero de Hanwha Ocean, en la ciudad de Geoje. Se trata del primero de los tres submarinos de la clase Changbogo-III Batch-II que actualmente se encuentran en construcción.Con un desplazamiento de 3.600 toneladas y una eslora de 89 metros, el Jang Yeong Sil incorpora un sistema de sonar de nueva generación que mejora su capacidad de detección y procesamiento de información, además de incrementar su potencial de ataque contra objetivos terrestres.El submarino está equipado con baterías de litio, lo que prolonga su tiempo de inmersión y aumenta su velocidad máxima bajo el agua. También integra tecnologías avanzadas de reducción de ruido y vibración que refuerzan su discreción acústica y reducen su firma sonora.Asimismo, cuenta con un sistema de propulsión auxiliar que le permite mantener la maniobrabilidad en situaciones de emergencia, lo que aumenta su capacidad de supervivencia operativa.Según la Marina, el Jang Yeong Sil incorpora un mayor número de componentes desarrollados con tecnología nacional, un avance que refuerza la competitividad global del sector de defensa y amplía el potencial del país en los mercados internacionales.