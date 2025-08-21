El jefe del Gabinete Presidencial y el ministro de Comercio viajan de nuevo a EEUU

Photo : YONHAP News

El jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom, y el ministro de Industria y Comercio, Kim Jeong Kwan, partieron nuevamente hacia Estados Unidos en la mañana del miércoles 22 con el objetivo de concluir las negociaciones arancelarias bilaterales. El viaje tiene lugar apenas unos días después de su regreso de Washington, en medio de un proceso de diálogo para reducir las diferencias existentes.Antes de embarcar, Kim Yong Beom explicó a los periodistas que el propósito del viaje es elaborar una propuesta que refleje el interés nacional de Corea en los asuntos que aún permanecen sin resolver. En este sentido, subrayó que no viaja para aceptar la propuesta final de Washington, sino para presentar una alternativa favorable a Seúl.En relación con las especulaciones sobre la posibilidad de firmar un memorando de entendimiento respecto a los puntos ya consensuados, el funcionario aclaró que no está prevista la firma de ningún documento mientras persistan discrepancias en cuestiones clave.Respecto a una eventual firma de acuerdo durante el encuentro en Corea entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Kim Yong Beom señaló que ese escenario podría concretarse si las negociaciones concluyen de manera que los intereses de ambos países coincidan en materia comercial.