Crecen expectativas ante posibles pactos arancelarios y nucleares entre Seúl y Washington en el APEC

Photo : YONHAP News

El jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom, y el ministro de Industria y Comercio, Kim Jeong Kwan, informaron el martes 21 al presidente Lee Jae Myung sobre los avances en las negociaciones arancelarias actualmente en curso con Estados Unidos.Según fuentes oficiales, los funcionarios señalaron que, aunque las conversaciones han registrado un progreso significativo, aún permanecen uno o dos puntos clave por resolver, y discutieron posibles estrategias para continuar el diálogo.Ambas partes podrían haber alcanzado un entendimiento preliminar respecto a la dificultad de ejecutar en su totalidad y en efectivo la inversión coreana de 350.000 millones de dólares en EEUU. Los analistas consideran que, si las posturas pendientes logran aproximarse, podría anunciarse un acuerdo marco durante el encuentro entre Lee y el presidente estadounidense, Donald Trump, previsto en Corea con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).En paralelo, Seúl y Washington podrían evaluar la posibilidad de introducir una enmienda al Acuerdo de Cooperación Nuclear bilateral que contemplaría un aumento del gasto en defensa y una ampliación de las facultades de Corea del Sur en materia de reprocesamiento de combustible nuclear usado y enriquecimiento de uranio, con el objetivo de alcanzar un nivel de autonomía tecnológica similar al de Japón.No obstante, los expertos advierten de que, si las negociaciones arancelarias no culminan con resultados satisfactorios, resultaría poco probable que el pacto en materia de seguridad se anuncie de manera separada.