Ampliada hasta final de año la rebaja del impuesto sobre los combustibles

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado que prorrogará hasta finales de año la reducción temporal del impuesto sobre los combustibles, cuya vigencia expiraba a finales de octubre. No obstante, la bonificación será menor que la aplicada hasta ahora.A partir de noviembre, la rebaja sobre la gasolina se reducirá del 10% al 7%, mientras que la del diésel y el gas licuado de petróleo (butano) pasará del 15% al 10%. En consecuencia, el gravamen aumentará en 25 wones por litro de gasolina, 29 wones por litro de diésel y 10 wones por litro de butano, lo que previsiblemente se reflejará en los precios minoristas en las gasolineras.La reducción del impuesto sobre los combustibles se introdujo por primera vez en noviembre de 2021, durante la pandemia de COVID-19, y con esta decisión suma su decimoctava prórroga consecutiva.