Photo : YONHAP News

El Gobierno emitió el martes 21 una alerta de nivel "precaución" ante la previsión de grandes concentraciones de personas durante las celebraciones de Halloween.El Ministerio del Interior y Seguridad anunció la medida durante una reunión con las agencias competentes con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y prevenir posibles accidentes por aglomeraciones, de acuerdo con los protocolos de gestión de multitudes establecidos a principios de este año.Entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre se aplicará un plan especial de control en 29 zonas del país, entre ellas Itaewon, Hongdae, Gangnam, Myeongdong e Ikseon-dong en Seúl; así como Seomyeon en Busan, Dongseongno en Daegu, Chungjang-ro en Gwangju y el distrito cultural y temático de Incheon. En estas áreas se desplegarán además coordinadores de gestión encargados de supervisar las medidas de seguridad.Por su parte, las autoridades locales activarán un sistema de trabajo de emergencia para garantizar una respuesta rápida ante posibles incidentes.