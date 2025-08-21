El país recupera sus temperaturas habituales de otoño

Photo : YONHAP News

Las temperaturas diurnas volvieron el miércoles 22, tras una mañana fría, a los niveles habituales para esta época del año.Para el jueves 23 se prevén mínimas de entre 8ºC y 16ºC, entre 2 y 5 grados más altas que las registradas el día anterior, mientras que las máximas oscilarán entre 16ºC y 23ºC, valores en línea con el promedio estacional.En la costa este, las lluvias dispersas continuarán hasta el viernes 24. Además, se esperan vientos fuertes, con ráfagas que podrían superar los 15 metros por segundo en regiones del este y sur del país, así como en la isla de Jeju.