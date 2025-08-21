El KOSPI encadena seis jornadas consecutivas de récords

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, concluyó el miércoles 22 con una nueva marca histórica, tras superar un breve periodo de consolidación en las primeras horas de negociación y registrar un repunte durante la sesión vespertina.El parqué avanzó un 1,56% respecto al martes y culminó en 3.883,68 puntos, a apenas 116 puntos de los 4.000. Con este resultado, el indicador acumula seis jornadas consecutivas de máximos históricos al cierre.El índice tecnológico KOSDAQ también finalizó al alza, con un incremento del 0,76%, hasta situarse en 879,15 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que aumentó 2,0 unidades y se cotizó en 1.429,8 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.