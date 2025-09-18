Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Intercoreanos

Corea del Norte confirma el lanzamiento exitoso de dos misiles hipersónicos

Write: 2025-10-23 07:40:28Update: 2025-10-23 08:49:00

Corea del Norte confirma el lanzamiento exitoso de dos misiles hipersónicos

Photo : YONHAP News

Corea del Norte confirmó que el miércoles 22 realizó con éxito el lanzamiento de dos proyectiles hipersónicos, descritos como un "nuevo sistema de armas".

Según informó el jueves 23 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), los misiles fueron disparados hacia el noreste desde el distrito de Ryokpoh, en Pyongyang, y alcanzaron su objetivo en la meseta del pico Kwesang, situada en el condado de Orang, provincia de Hamgyong del Norte.

El medio estatal precisó únicamente que se trataba de un nuevo tipo de armamento, sin ofrecer detalles adicionales sobre el modelo o las características técnicas de los proyectiles. Además, añadió que el lanzamiento forma parte del plan de fortalecimiento del poder de defensa nacional, con el propósito de mejorar la capacidad de disuasión y la eficacia operativa frente a posibles amenazas externas.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >