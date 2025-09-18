EEUU condena el último ensayo de misil norcoreano

Photo : YONHAP News

El Departamento de Defensa de Estados Unidos condenó el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte realizado el miércoles 22 e instó al régimen a poner fin a las actividades ilícitas que, según afirmó, alimentan la inseguridad internacional.En declaraciones escritas a la agencia de noticias Yonhap News, un alto cargo del Pentágono aseguró que Washington está al tanto de los misiles balísticos lanzados por Pyongyang y mantiene una estrecha coordinación con sus aliados en la región, entre ellos Corea del Sur y Japón. Añadió que, aunque la reciente prueba no representa una amenaza directa ni para el territorio ni para los ciudadanos estadounidenses, ni tampoco para sus aliados, EEUU "vigila de cerca la situación". Además, subrayó que su compromiso con la defensa de Seúl y de Tokio permanece inquebrantable.El ensayo al que se refirió tuvo lugar en torno a las 8:10 de la mañana del miércoles. Fue el primero desde que comenzó el mandato del presidente Lee Jae Myung y se produce 167 días después de la última prueba, efectuada el pasado 8 de mayo, cuando las autoridades norcoreanas lanzaron varios misiles de corto alcance, entre ellos un Hwasong-11. En esta ocasión, el Corea del Norte disparó también varios proyectiles, presumiblemente de corto alcance, desde la provincia de Hwanghae del Norte hacia el noreste.El lanzamiento se realizó pocos días antes de las visitas oficiales a Corea del Sur del presidente estadounidense, Donald Trump, y del líder chino, Xi Jinping, por lo que los analistas interpretan el ensayo como un intento de atraer la atención internacional en un momento de intensa actividad diplomática.