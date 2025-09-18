Seúl y Washington avanzan hacia un acuerdo comercial definitivo

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial integral a pocos días de la reunión que mantendrán sus mandatarios la próxima semana, cuando tendrá lugar la inauguración de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Gyeongju.En este contexto, el jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom, y el ministro de Industria y Comercio, Kim Jung Kwan, se reunieron el miércoles 22 (hora local) en Washington con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Al término del encuentro, las autoridades coreanas señalaron que abordaron los temas aún pendientes y que se lograron avances significativos. Aunque aseguraron que los puntos que requieren ajustes son pocos, subrayaron la necesidad de continuar con las conversaciones.La reunión entre los tres funcionarios tuvo lugar apenas seis días después de la celebrada el pasado 16 de octubre, un breve intervalo que pone de manifiesto la celeridad con la que Seúl y Washington están llevando adelante el diálogo comercial.Aunque no se revelaron detalles sobre los asuntos pendientes, se estima que las discusiones giraron en torno a las inversiones de 350.000 millones de dólares que empresas coreanas se comprometieron a realizar en EEUU a cambio de reducciones arancelarias. Las partes podrían haber tratado aspectos relacionados con la gestión de dichos desembolsos, el porcentaje de aportes en efectivo y los plazos para su ejecución.