KBS acogerá en 2026 la reunión anual de la Asociación Internacional de Radiodifusores Públicos

Photo : KBS

KBS será la anfitriona de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Radiodifusores Públicos (PBI) en 2026. Durante la edición de 2025, celebrada en Sofía (Bulgaria), el presidente de la cadena, Park Jang Beom, fue nombrado oficialmente y por unanimidad presidente de la próxima reunión.El secretario general de la PBI y director de la BBC, David Jordan, destacó que KBS constituye "un modelo a seguir" para todas las emisoras públicas, especialmente por "el papel fundamental que ha desempeñado y continúa desempeñando en la difusión de la cultura coreana". Asimismo, subrayó que la corporación ha sido uno de los principales impulsores del hallyu, la ola coreana. Según Jordan, que KBS sea la anfitriona de la conferencia de 2026 ofrecerá a los miembros de la asociación una valiosa oportunidad para conocer sus sistemas de producción, sus estrategias de promoción de contenidos globales y sus avances en radiodifusión mediante inteligencia artificial.Por su parte, Park expresó que su designación constituye un gran honor y presentó las iniciativas impulsadas por KBS para ampliar la proyección internacional del K-pop, las series coreanas y, en general, de la denominada cultura K, a través de contenidos de alta calidad. En este sentido, destacó las giras internacionales del programa musical insignia de la cadena, Music Bank, como un espacio de encuentro entre artistas y seguidores de todo el mundo.Fundada en 1990 por KBS, la británica BBC y la japonesa NHK, la PBI agrupa hoy a un amplio número de emisoras públicas de todo el mundo, entre ellas France Télévisions (Francia), ZDF (Alemania), CBC (Canadá) y ABC (Australia).