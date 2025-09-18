Corea y EEUU debaten la agilización de trámites de visado

Photo : YONHAP News

Corea y Estados Unidos celebraron por videoconferencia la segunda reunión sobre visados y viajes de trabajo entre ambos países.El encuentro se centró principalmente en la posible instalación, en la Embajada de EEUU en Seúl, de una ventanilla exclusiva destinada al personal de empresas coreanas con inversiones en territorio estadounidense, así como en la forma en que dicha plataforma debería operar. Ambas partes acordaron gestionarla de manera que contribuya a agilizar la tramitación de visados y a facilitar los desplazamientos laborales de ciudadanos coreanos a EEUU.Los participantes coincidieron en la necesidad de establecer un sistema de gestión de visados más racional y eficiente teniendo en cuenta el previsible aumento del flujo de visitas —especialmente desde Corea hacia EEUU— a medida que comiencen a materializarse las inversiones anunciadas por las empresas coreanas.