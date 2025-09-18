Corea del Norte reanuda el Festival Internacional de Cine de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha reanudado el Festival Internacional de Cine de Pyongyang seis años después de su suspensión a causa de la pandemia de COVID-19.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), la 18ª edición del certamen comenzó el jueves 22 con un discurso inaugural que presentó el evento como un espacio de intercambio entre los profesionales del cine de "todas las naciones comprometidas con el progreso, bajo las banderas de la paz, la amistad y la independencia". Tras la ceremonia de apertura, se proyectó una coproducción de cine arte entre Rusia y China titulada "Seda roja".El Festival Internacional de Cine de Pyongyang se celebró por primera vez en septiembre de 1987. Durante casi dos décadas tuvo lugar cada dos o tres años, hasta que en 2018 pasó a ser una cita anual. Sin embargo, tan solo un año después, en 2019, fue suspendido indefinidamente debido a la crisis sanitaria.La reanudación del festival se enmarca en una serie de iniciativas recientes del régimen norcoreano para reabrirse al exterior. En abril, recuperó la Maratón Internacional de Pyongyang, también tras seis años de interrupción, y en julio inauguró el Complejo Turístico Costero de Kalma. Estas medidas reflejan el interés de Corea del Norte por impulsar el turismo, una de las pocas fuentes de divisas no sujetas a sanciones internacionales, y reforzar el papel del arte como herramienta de proyección y propaganda.