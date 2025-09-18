Trump cancela su reunión con Putin pero mantiene la cita con Xi

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles 22 (hora local) desde la Casa Blanca la cancelación de su reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, prevista para abordar el posible fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump explicó que consideraba "inapropiado" mantener el encuentro en este momento, dado que, según afirmó, no existen condiciones para alcanzar resultados satisfactorios.En relación con las sanciones que Washington ha impuesto a Moscú, el mandatario declaró que ha sido "paciente" y que "ya era hora" de adoptarlas.Respecto a su próxima cita con el presidente de China, Xi Jinping, programada para la próxima semana en Corea del Sur, Trump adelantó que espera mantener una conversación larga y productiva con el objetivo de "aclarar muchas dudas y diferencias".Las palabras del dirigente estadounidense contrastaron con las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, quien, en una entrevista con la cadena Fox News, sugirió que el encuentro entre ambos líderes podría ser más breve y con un formato reducido.