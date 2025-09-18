Una reunión ministerial y otra de balance anual preceden a la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

La Conferencia Ministerial Anual y la Reunión Concluyente de Altos Funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se celebrarán en los días previos a la cumbre de líderes programada en la ciudad surcoreana de Gyeongju para el 31 de octubre y el 1 de noviembre.La Conferencia Ministerial Anual, que tendrá lugar del 27 al 28 de octubre, servirá para realizar una revisión final con el fin de alcanzar los mejores resultados posibles durante la cumbre. En esta edición, los debates se centrarán en la cooperación digital y en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para impulsar el comercio y reforzar las cadenas de suministro.Por su parte, la Reunión Concluyente de Altos Funcionarios, prevista entre los días 29 y 30, tiene como objetivo evaluar las actividades del APEC realizadas a lo largo del año y preparar las recomendaciones finales para los líderes. En esta ocasión, los participantes abordarán la cooperación internacional en el ámbito de la inteligencia artificial y las medidas a adoptar ante los cambios en la estructura demográfica, dos de los temas centrales que se debatirán en la cumbre.