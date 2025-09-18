Menú principal Ver contenido

Política

Lee Jae Myung da la bienvenida a cualquier encuentro entre Trump y Kim Jong Un

Write: 2025-10-23 11:23:33Update: 2025-10-23 14:12:19

Lee Jae Myung da la bienvenida a cualquier encuentro entre Trump y Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha expresado que vería con buenos ojos un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, incluso si se produjera de manera inesperada.

En una entrevista concedida a CNN y difundida el jueves 23, el mandatario declaró que confía en la voluntad de Trump de contribuir a la paz mundial y que por eso, según señaló, le pidió que ejerciera su papel de pacificador la última vez que se reunieron. Además, añadió que si Kim llegara a ver la entrevista, le diría que el primer paso para resolver cualquier problema es el contacto directo y el diálogo sincero entre las partes implicadas.

Respecto a la posibilidad de un encuentro sorpresa entre Trump y Kim, Lee afirmó que no es algo que pueda predecirse, aunque reiteró su apoyo constante a la reanudación de conversaciones entre Pyongyang y Washington.

Durante la entrevista, el dirigente coreano también se refirió a las negociaciones comerciales en curso entre la Casa Blanca y el Gobierno surcoreano. A este respecto, manifestó su confianza en que ambos países podrán alcanzar un acuerdo satisfactorio, porque, en su opinión, son dos aliados que "defienden el sentido común y la lógica".

Preguntado sobre la posibilidad de firmar un pacto definitivo antes de la visita de Trump a Seúl, Lee reconoció las dificultades de las conversaciones, pero subrayó su convicción de que al final ambas naciones lograrán "un acuerdo racional".
