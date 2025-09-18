Los misiles norcoreanos del último ensayo podrían ser del modelo Hwasong-11Ma

Photo : YONHAP News

Varios expertos estiman que el ensayo balístico realizado por Corea del Norte el miércoles 22, que constituyó el primero desde el inicio del mandato del presidente surcoreano Lee Jae Myung, podría haber involucrado misiles hipersónicos del modelo Hwasong-11Ma.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el jueves 23, la prueba se efectuó en una zona del sureste de Pyongyang y los proyectiles impactaron en su objetivo, situado en la provincia de Hamgyong del Norte, a unos 400 kilómetros del punto de lanzamiento. Aunque el comunicado no ofreció detalles técnicos adicionales, el régimen calificó los cohetes como "nuevos misiles hipersónicos", lo que ha llevado a los analistas a considerar que se trataría de dos unidades del modelo Hwasong-11Ma, presentado públicamente por el régimen norcoreano a comienzos de octubre.El Hwasong-11Ma se caracteriza por su diseño de planeador, con aletas en la parte frontal en lugar de la clásica forma cónica de los misiles convencionales. Especialistas en armamento balístico señalan que en las imágenes difundidas por Corea del Norte se aprecia una silueta similar a la de dicho modelo.De confirmarse que los proyectiles probados pertenecen al nuevo tipo de misil hipersónico, el ensayo evidenciaría que Pyongyang continúa desarrollando armamento capaz de sortear los sistemas de defensa antiaérea de Seúl. Además, algunos analistas interpretan la prueba como un gesto destinado a captar la atención internacional en vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará la próxima semana en la ciudad surcoreana de Gyeongju.