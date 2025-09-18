Pyongyang robó 1.650 millones de dólares en criptoactivos solo en 2025

Photo : YONHAP News

Corea del Norte sustrajo unos 2.840 millones de dólares en criptoactivos entre enero de 2024 y septiembre de 2025, de los cuales 1.650 millones corresponden solo al presente año, según el segundo informe anual del Equipo de Monitoreo de Sanciones Multilaterales, publicado el miércoles 22. Este organismo es el encargado de supervisar las actividades ilícitas del régimen norcoreano y el cumplimiento del bloqueo económico impuesto al país.El documento recopila principalmente información sobre las operaciones ilegales que Pyongyang desarrolla en el ámbito cibernético y a través de medios digitales con el objetivo de obtener divisas extranjeras. Según el estudio, estas actividades son llevadas a cabo por organismos dependientes de la Oficina General de Reconocimiento del Ejército de Corea del Norte, el Ministerio de Industria de Energía Atómica del Gabinete norcoreano y el Departamento de Industria de Municiones del Partido de los Trabajadores.Los investigadores explican que los fondos obtenidos de manera ilícita son sometidos a procesos de blanqueo de capitales y posteriormente convertidos en efectivo mediante agentes de cambio con sede en China, Rusia, Hong Kong y Camboya.Asimismo, señalan una fuerte implicación de ciudadanos chinos en estas operaciones, así como de organizaciones criminales radicadas en Camboya, país donde proliferan los delitos dirigidos contra ciudadanos surcoreanos, incluidos secuestros, detenciones arbitrarias y actos de tortura.