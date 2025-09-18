El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional visita Japón tras la formación del Gobierno de Takaichi

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, visitó Japón para reunirse con altos cargos tras la formación del nuevo Gobierno nipón encabezado por la recién nombrada primera ministra, Sanae Takaichi.La Oficina Presidencial informó el miércoles 22 de que, durante su viaje de dos días iniciado el martes 21, Wi mantuvo encuentros con el director general de la Secretaría de Seguridad Nacional de Japón, Ichikawa Keiichi, así como con otros altos funcionarios y figuras políticas.La visita, realizada poco después de que Takaichi asumiera el cargo, tuvo como objetivo mantener el impulso positivo en las relaciones bilaterales entre Seúl y Tokio bajo la nueva administración japonesa.Según la Presidencia, Wi y los responsables japoneses intercambiaron opiniones sobre la importancia de garantizar la estabilidad y el desarrollo de las relaciones entre ambos países durante la nueva etapa política.Asimismo, acordaron continuar reforzando la comunicación y la cooperación no solo entre los respectivos Ejecutivos, sino también a través de los canales parlamentarios y del sector privado.Ahora, la atención se centra en si la visita de Wi incluyó la coordinación de una posible cumbre entre Corea del Sur y Japón, dado que se espera que Takaichi participe la próxima semana en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju.