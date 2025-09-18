Seúl y Washington iniciarán negociaciones para revisar su acuerdo nuclear

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, anunció que Corea iniciará próximamente negociaciones con Estados Unidos para revisar su acuerdo bilateral sobre energía nuclear.Durante una entrevista radiofónica ofrecida el jueves 23, Cho explicó que las conversaciones en materia de seguridad incluyen, de forma natural, un ajuste al actual pacto nuclear.El jefe de la diplomacia subrayó que Seúl ha reiterado la necesidad de poder enriquecer uranio y reprocesar combustible nuclear usado, una postura que, según afirmó, ha sido aceptada por Washington, por lo que el diálogo comenzará en breve.En virtud del acuerdo nuclear vigente entre ambos países, Corea del Sur tiene prohibido reprocesar el combustible nuclear gastado. Además, solo puede enriquecer uranio hasta un 20% y siempre con la aprobación de EEUU.En cuanto al reparto de los costes de defensa de las tropas estadounidenses estacionadas en la península, Cho aseguró que la Casa Blanca no ha solicitado un incremento y destacó que el Gobierno surcoreano ha logrado mantener su posición.