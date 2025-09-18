Viernes nublado con lluvias en la costa este

Photo : YONHAP News

El viernes 24 se prevé un cielo nublado en la mayor parte del país, acompañado de lluvias en la costa oriental.Las precipitaciones serán intermitentes y se concentrarán principalmente en las provincias de Gangwon y Gyeongsang del Norte, así como en las ciudades de Busan y Ulsan, donde podrían acumularse hasta unos 80 milímetros de agua.Las temperaturas oscilarán entre los 8ºC y los 15ºC por la mañana, y entre los 14ºC y los 23ºC por la tarde. El ambiente se mantendrá estable durante el fin de semana, sin descensos bruscos, aunque a comienzos de la próxima semana se espera una bajada notable de los termómetros, con un clima cercano al invernal.