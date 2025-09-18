El nadador Hwang Sun Woo es elegido MVP del Festival Nacional del Deporte

Photo : YONHAP News

El nadador Hwang Sun Woo, considerado actualmente el mejor de Corea del Sur, ha sido elegido Jugador Más Valioso (MVP) del Festival Nacional del Deporte tras conquistar cuatro medallas de oro y batir el récord asiático en los 200 metros libres masculinos.El Festival Nacional del Deporte es la competición multidisciplinar más importante del país y reúne cada año a los mejores atletas surcoreanos.En esta edición, Hwang se impuso en las pruebas de 200 metros estilos, relevos 4x400 metros, relevos 4x800 metros y 200 metros libres. En las dos primeras estableció nuevos récords nacionales, mientras que en la última prueba rompió el récord asiático, rebajando en siete centésimas la anterior marca de 1 minuto, 44 segundos y 39 centésimas, que pertenecía al nadador chino Sun Yang desde 2017.Con este galardón, Hwang Sun Woo suma su cuarto título de MVP del Festival Nacional del Deporte, tras haberlo obtenido también de forma consecutiva entre 2021 y 2023.