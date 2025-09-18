El KOSPI cae casi un 1% tras una jornada de fuertes altibajos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, vivió el jueves 23 una jornada marcada por la volatilidad, con bruscos movimientos en el mercado de valores. El indicador cerró operaciones en 3.845,56 puntos, lo que supone una caída del 0,98% respecto al miércoles. Durante la sesión, llegó a descender por debajo de los 3.830 puntos, antes de repuntar temporalmente por encima de las 3.900 unidades.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también retrocedió al perder un 0,81% y finalizar en 872,03 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que se apreció en 9,8 unidades y se cotizó a 1.439,6 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.