Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Seúl y Washington siguen divididos en temas clave de las negociaciones comerciales

Write: 2025-10-24 08:12:52Update: 2025-10-24 08:53:46

Seúl y Washington siguen divididos en temas clave de las negociaciones comerciales

Photo : YONHAP News

El jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom, señaló que aunque se han logrado avances en ciertos asuntos, Corea y Estados Unidos continúan profundamente divididos en cuestiones fundamentales de las negociaciones comerciales.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon tras un viaje a Washington para mantener conversaciones en la materia, Kim declaró a los periodistas que, si bien algunos sectores esperan que el proceso concluya antes de la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la realidad es que ambas partes todavía tienen un largo camino por recorrer.

No obstante, el funcionario añadió que el diálogo puede avanzar con rapidez en su etapa final y se comprometió a realizar todos los esfuerzos posibles hasta el último momento.

Por su parte, el ministro de Industria, Kim Jung Kwan, quien también visitó Estados Unidos junto al jefe de Política, afirmó que algunos temas clave aún permanecen sin resolverse y advirtió que las negociaciones se encuentran actualmente en un momento crítico.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >