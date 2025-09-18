Trump visitará Corea del Sur el 29 de octubre

Photo : KBS News

La Casa Blanca anunció oficialmente el jueves 23 (hora local) que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Corea del Sur los días 29 y 30 de octubre para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).Durante su visita de dos días, Trump se reunirá con el presidente Lee Jae Myung en lo que será su segundo encuentro desde que este último asumió el cargo. Asimismo, participará en un almuerzo con líderes empresariales del APEC y en una cena con los jefes de Estado asistentes. Al día siguiente, mantendrá una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, antes de concluir su estancia en el país.La atención se centra especialmente en la reunión bilateral entre Lee y Trump, en la que se espera que ambos aborden las negociaciones comerciales en curso y los 350.000 millones de dólares en inversiones coreanas en EEUU.El encuentro previsto entre Trump y Xi también genera gran expectación internacional, en un contexto marcado por las crecientes tensiones comerciales entre Washington y Beijing, así como por las disputas en torno a las exportaciones de tierras raras y los aranceles.Sin embargo, por motivos de agenda, se prevé que Trump no participe en la sesión plenaria de líderes del APEC. En cuanto a un posible encuentro sorpresa con el líder norcoreano, Kim Jong Un, el itinerario oficial divulgado por la Casa Blanca no hace mención alguna a Corea del Norte.