Corea pide al estado de Georgia evitar nuevos incidentes de detención de trabajadores coreanos

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, pidió al gobernador del estado estadounidense de Georgia, Brian Kemp, que realice esfuerzos para prevenir incidentes como la detención masiva de trabajadores coreanos en septiembre pasado, ocurrida en la planta de baterías de Hyundai y LG Energy Solution durante una redada migratoria.La petición fue trasladada durante una reunión celebrada el jueves 23 en Seúl que abordó el fortalecimiento de la cooperación industrial y las inversiones entre ambos países, así como los problemas de visado que enfrentan empleados coreanos en Estados Unidos.Yeo solicitó apoyo para resolver las cuestiones migratorias y advirtió de que situaciones similares podrían desalentar la inversión de empresas coreanas y contradecir los esfuerzos estadounidenses por revitalizar su industria manufacturera mediante inversión extranjera directa.Por su parte, Kemp aseguró que Georgia seguirá ofreciendo todo su apoyo para que las compañías coreanas que han invertido en su territorio puedan mantener y ampliar sus actividades con estabilidad.