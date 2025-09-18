Menú principal Ver contenido

La Policía impulsa una alianza global contra el crimen transnacional

Write: 2025-10-24 10:03:31Update: 2025-10-24 13:41:44

Photo : YONHAP News

La Agencia Nacional de Policía puso en marcha el jueves 23 un nuevo mecanismo de cooperación internacional en el que participan Interpol, Aseanapol y las fuerzas policiales de ocho países, entre ellos Camboya, Tailandia, Filipinas, Laos y Estados Unidos.

Es el primer marco oficial de colaboración internacional liderado por la Policía surcoreana, cuyo objetivo es fortalecer la respuesta conjunta frente a los nuevos tipos de delitos transnacionales.

Según la institución, la iniciativa busca reforzar el intercambio de información sobre los denominados "scam centers" (centros de estafa) y promover investigaciones conjuntas para desmantelar estas redes criminales que operan más allá de las fronteras.

El próximo mes, Seúl acogerá una reunión operativa con Interpol, Aseanapol y los principales países asociados para coordinar estrategias comunes.

La Agencia Nacional de Policía adelantó que prevé ampliar gradualmente el número de países participantes en este mecanismo.
