Canadá busca una reunión con Xi Jinping durante la cumbre del APEC en Gyeongju

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó su disposición a mantener una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju del 31 de octubre al 1 de noviembre.Un alto funcionario del Gobierno canadiense señaló el jueves 23 (hora local), durante una sesión informativa en Ottawa, que el país espera poder concretar un encuentro con la parte china y se está preparando para ello, preferiblemente durante la cumbre del APEC en Gyeongju.Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión comercial entre ambas naciones, marcada por la imposición de aranceles. En agosto del año pasado, Canadá estableció un gravamen del 100% a los vehículos eléctricos fabricados en China y del 25% al acero y el aluminio de origen chino.En respuesta, Beijing inició investigaciones 'antidumping' sobre la importación de semillas de colza y caucho de halobutilo procedentes de Canadá, e impuso medidas provisionales que obligan al depósito de tasas del 75,8% y del 40,5%, respectivamente. Además, en marzo de este año amplió los aranceles, aplicando recargos adicionales de entre el 25% y el 100% a determinados productos agropecuarios y pesqueros canadienses.