Seúl y Washington reducen a una semana el ejercicio aéreo conjunto Freedom Flag

Photo : YONHAP News

La Fuerza Aérea anunció el jueves 23 que el ejercicio aéreo conjunto a gran escala con Estados Unidos conocido como Freedom Flag se reducirá este año a una semana.Según explicó la institución, la decisión responde a la necesidad de mantener el nivel de preparación militar durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Por este motivo, el entrenamiento se llevará a cabo con mayor intensidad durante la semana posterior al evento.Inicialmente, el programa contemplaba dos semanas de maniobras combinadas. Sin embargo, en esta edición se acordó que la primera semana esté dedicada a entrenamientos exclusivos de las fuerzas estadounidenses y la segunda, a operaciones combinadas entre ambos países.Pese al ajuste, la Fuerza Aérea subrayó que el número de efectivos y aeronaves participantes será similar al de años anteriores, y reafirmó su compromiso de cumplir con los objetivos del ejercicio, centrados en reforzar la capacidad de operación conjunta.