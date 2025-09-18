Corea declara zonas de exclusión aérea durante la cumbre del APEC en Gyeongju

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte anunció el viernes 24 que, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, se establecerán zonas de exclusión aérea alrededor del recinto del evento y del Aeropuerto Internacional de Gimhae, por donde está previsto que ingresen y salgan los jefes de Estado participantes.La medida se aplicará desde la medianoche del 27 de octubre en el área del recinto de Gyeongju y desde la medianoche del día 29 en el Aeropuerto de Gimhae, hasta las 11:59 de la noche del 2 de noviembre.Durante dicho periodo quedará prohibido el vuelo de drones, aeronaves no tripuladas y dispositivos ultraligeros en las zonas restringidas. Solo se permitirá, de forma excepcional, la operación de vuelos regulares de pasajeros y de aeronaves destinadas a misiones de emergencia, rescate, respuesta ante desastres o tareas militares y policiales.